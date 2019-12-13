Владимир Кузьмин отказался от спиртного и вернулся к молодой жене

При этом музыкант тепло поздравил Эмина в отдельный публикации, написав, что считает его другом, хотя таковых у него не много. Фото: Instagram @v.kuzmin_official

При этом музыкант тепло поздравил Эмина в отдельный публикации, написав, что считает его другом, хотя таковых у него не много. Фото: Instagram @v.kuzmin_official

Музыкант воссоединился с бывшей супругой Екатериной и, как выяснилось, отказался от употребления алкоголя.

Вместе пара появилась на дне рождении азербайджанского поп-исполнителя Эмина, который не так давно отмечал свое 40-летие. На вечеринке также присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса: Любовь Успенская, Юлия Ковальчук, Стас Михайлов и другие.

После окончания торжества, по дороге домой, Кузьмин поделился впечатлениями от праздника в своем Instagram, опубликовав личный разговор со спутницей. По мнению музыканта, было скучно, «есть было нечего», а также его утомили «одни и те же артисты». Исполнитель отметил, что сейчас у него «жесткий режим» — Кузьмин полностью отказался от спиртного.

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