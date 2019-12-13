Black Star заплатит 70 тысяч за незаконное использование фото

Фотограф из Сургута Михаил Батенев отсудил у лейбла Black Star 70 тысяч рублей за незаконное использование его фотоснимка.

Артисты взяли фотографию Михаила для обложки одного из синглов, однако сделали это неофициально, без обращения к автору. Трек исполнителя Pabl.a, обложку которого украшал снимок Батенева, вышел в январе 2019 года. По словам фотографа, мирным путем урегулировать вопрос авторских прав не удалось.

Как пишет РИА Новости, изначально Батенев требовал от лейбла пять миллионов рублей. Однако решением суда Black Star выплатит фотографу лишь 70 тысяч рублей.

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