Возле Парка победы разлетелись от столкновения «Яндекс. Драйв» и Hyundai Solaris.

В Петербурге возле станции метро «Парк Победы» проезжую часть не поделили автомобиль каршеринговой службы и частная легковушка. У одной из машин сильно повреждена передняя часть.

Авария случилась сегодня ночью, 14 декабря, на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы. По словам очевидцев, участниками стали авто «Яндекс. Драйва» и Hyundai Solaris.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, как один из автомобилей расположился прямо у обочины на перекрестке под светофором.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении легковушек на Планерной улице. Медики увезли одного пострадавшего.