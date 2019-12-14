Возле Парка победы разлетелись от столкновения «Яндекс. Драйв» и Hyundai Solaris.

Возле Парка победы разлетелись от столкновения &#171;Яндекс. Драйв&#187; и Hyundai Solaris.
Участниками стали авто «Яндекс. Драйва» и Hyundai Solaris. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге возле станции метро «Парк Победы» проезжую часть не поделили автомобиль каршеринговой службы и частная легковушка. У одной из машин сильно повреждена передняя часть.

Авария случилась сегодня ночью, 14 декабря, на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы. По словам очевидцев, участниками стали авто «Яндекс. Драйва» и Hyundai Solaris.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, как один из автомобилей расположился прямо у обочины на перекрестке под светофором.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении легковушек на Планерной улице. Медики увезли одного пострадавшего.

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