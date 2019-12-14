В Южной Корее произошло ДТП с десятками машин — шесть человек погибли

В юго-восточной части Южной Кореи произошло массовое ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Еще 14 человек получили ранения.

Трагическая авария случилась в пятницу, 14 декабря, около 4:40 в субботу по местному времени провинции Кёнсан-Пукто. Участниками произошедшего стали десятки транспортных средств. Среди них оказалось грузовое авто, которое перевозило химикаты.

Как сообщает агентство «Ренхап», в результате столкновения около семи машин загорелись. К месту происшествия прибыли порядка 100 пожарных на 44 спецтранспортах. Спасатели тушили полыхающие автомобили в течение двух часов.

В то же время в двух километрах от места ДТП столкнулись около 20 других автомобилей. В аварии погиб один человек. Еще 18 пострадали.

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