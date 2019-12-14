Участковый рассказал подробности спасения ребенка от обезумевшей матери

Участковый Наиль Исламов рассказал, как спасал детей от обезумевшей матери.

Он рассказал, что женщина призналась, что хотела выбросить обоих в окно.

«Если бы вы подождали ещё пять минут, вы бы увидели, что мои дети могут с пятого этажа приземлиться на асфальт и дальше пойти, им бы ничего не было», — приводит ее слова участковый, сообщает «78.ru».

Он также сказал, что к женщине пришлось применить боевой прием.

Накануне участковый в Петербурге спас маленького ребенка от обезумевшей матери, которая хотела выбросить малыша из окна.

Инцидент произошел в Невском районе 14 декабря. У женщины произошла истерика, она стала выкидывать вещи из окна. При этом в руках у нее был двухлетний ребенок.

«Женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы «сделать ангелом»»,- сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейский подбежал под окна и принял меры, чтобы ребенок не разбился в случае падения. Потом он вместе с другими коллегами взломал дверь и отобрал девочку от обезумевшей матери. При этом в квартире находился еще один ребенок 12-ти лет. Женщину госпитализировали. Детей отправили в больницу. За ними уже приехали бабушка и дедушка, они оформляют опеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в детскую городскую больницу № 5 днем госпитализировали двухлетнего ребенка, который рано утром выпил средство для мытья полов и получил химический ожог пищевода. Это произошло 4 декабря.