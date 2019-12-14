Минфин отменит возможность обналичивания пенсионных накоплений

Сейчас в законопроекте нет ограничений минимальной суммы отчислений. Фото: Pixabay

Сейчас в законопроекте нет ограничений минимальной суммы отчислений. Фото: Pixabay

Минфин уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные пенсионные накопления.

После внесения поправок по-прежнему сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Возможно, появится минимальный порог взноса в систему в размере 100 рублей. Сейчас в законопроекте нет ограничений минимальной суммы отчислений.

Россияне отчисляют 6% своей заработной платы в страховую часть, начиная с 2014 года, эти средства идут на пенсионные выплаты нынешним пенсионерам. Кабинет министров предполагает, что исполнение нового законопроекта в 2022 поможет повысить бюджетные доходы Пенсионного фонда России в части, не относящейся к формированию средств для финансирования накопительной пенсии, более, чем на 630 миллиардов рублей. А также реализация новых правил поможет сократить финансирование из федерального бюджета трансферт на обязательное страхование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Министерство финансов и Центробанк РФ обсудили детали системы пенсионных накоплений. Соответствующий законопроект почти готов.