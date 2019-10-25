Стали известны параметры новой системы накопительной пенсии

Министерство финансов и Центробанк РФ обсудили детали системы пенсионных накоплений. Соответствующий законопроект почти готов.

Главной особенностью системы считается добровольное участие. Как сообщают «РИА Новости», предполагается, что россияне сами смогут назначать размер своего взноса в данной системе. Однако от уплаты НДФЛ освобождаются только те взносы, которые составляют менее 6% от уровня ежемесячной зарплаты.

Кроме того, граждане смогут переводить накопления из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ГПП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец чуть не лишился пенсии. Все произошло из-за ошибки в почтовом отделении. Мужчине заявили, что пенсию за указанный период ему уже выплатили.