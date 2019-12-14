Зеленский ответил шуткой на реплику Путина про газ

Зеленский ответил шуткой на реплику Путина про газ
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на фразу российского лидера Владимира Путина о газе.

«А у нас газопровод». «И в этом баланс», — сказал украинский лидер в передаче «Право на власть» на телеканале «1+1»

Говоря по поводу нового соглашения по транзиту газа, он выразил уверенность в том, что этот договор будет подписан.

Напомним, во время нормандского саммита Владимир Путин вспомнил строчку из стихотворения Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ. А у вас?» И у вас будет, может быть, дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель». Именно такая скидка возможна для промышленных украинских потребителей, если Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе». В свою очередь Зеленский сообщил, что стороны затронули вопрос нового договора о транзите газа в Европу через Украину (текущий истекает 31 декабря). Он может быть подписан более чем на год. Дальнейшие параметры сделки еще будут обсуждаться. Также, по его словам, сторонам удалось снять вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». «Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — отметил президент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где он примет участие в саммите в нормандском формате.

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