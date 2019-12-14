«Ленэнерго» вернуло напряжении в розетки Курортного района

&#171;Ленэнерго&#187; вернуло напряжении в розетки Курортного района
Несколько часов Курортный район провел без света. Фото: pixabay.com

Жители Белоострова и Сестрорецка жаловались на сбои в работе электроприборов, причиной которых стало низкое напряжение в розетках.

О неполадках жители Курортного района Санкт-Петербурга рассказали в субботу, 14 декабря. Перебои стали наблюдаться около часу дня. Специалисты организации «Ленэнерго» выехали на место происшествия, чтобы уточнить причину нарушений. К вечеру субботы подача напряжения в розетки квартир была восстановлена.

Причину «падения» электричества специалисты не сообщили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что «Ленсвет» приступил к модернизации уличного освещения в Колпино. Ртутные светильники будут заменены на более экономичные и экологичные светодиодные. На данный момент лампочки поменяли на проспекте Ленина, улице Пролетарской и Вавилова. В общей сложности за 2019 год были выполнены работы по 90 адресам.

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