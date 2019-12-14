На КАД водитель Chevrolet сбил пешехода

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой.Фото: Pixabay

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой.Фото: Pixabay

Вечером 14 декабря в Красносельском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, трагедия случилась сегодня в 17:30.

Автомобиль Chevrolet двигался по третьей полосе на КАД. В этом момент мужчина решил перебежать проезжую часть и попал под колеса Chevrolet.

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Литейного и Чайковского насмерть сбили пешехода. В комментариях к записи пользователи просят водителей одуматься, притормаживать перед пешеходными переходами и остановками