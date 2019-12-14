В Крыму умер отец керченского стрелка

Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, а через месяц, 24 октября, скончался. Фото: Pixabay

Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, а через месяц, 24 октября, скончался. Фото: Pixabay

В Крыму умер отец керченского стрелка Игорь Росляков.

Как сообщает «КП-Крым» со ссылкой на источник в силовых структурах, незадолго до этого мужчину ограбили и избили. По словам соседки Рослякова, к нему в дом вломился пьяный родственник одной из жертв его сына. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой, а через месяц, 24 октября, скончался. Известно об этом стало только сейчас.

Напомним, что 17 октября 2018 года учащийся четвертого курса политехнического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков устроил массовое убийство в учебном заведении. В результате погибли 20 человек, еще около 45 оказались ранены.

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