После стрельбы суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей частное охранное предприятие «Сириус-А», охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба.

В ходе проверки выяснилось, что охранник колледжа не имел удостоверения и никогда его не получал. Сотрудник ЧОПа впустил в учебное заведение студента с ружье, тем самым грубо нарушил требования лицензии, сообщает ТАСС.

Однако адвокат Андрей Иванов предоставил суду документы, подтверждающие, что сотрудник проходил обучение и ему была присвоена необходимая квалификация.

Напомним, утром 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Даниил Засорин пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам. Оружие он получил легально: оно было зарегистрировано на самого молодого человека.

Засорин покончил жизнь самоубийством, но перед этим успел застрелить одного студента и серьезно ранить еще троих. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации разных городских больниц. Еще два человека обратились за помощью позднее.

В учебном заведении была тревожная кнопка, которую никто не нажал, и не было металлодетектора. Из-за этого против должностных лиц образовательного учреждения завели дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром 19-летний студентАмурского колледжа строительства и жилищно—коммунального хозяйства открыл стрельбу в здании учебного заведении.