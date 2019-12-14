В США рассказали о технологии доставки человека в любую точку мира за час

Предположительно, новая американская разработка может транспортировать человека в любую точку Земли за рекордное короткое времени. Фото: pixabay.com

Предположительно, новая американская разработка может транспортировать человека в любую точку Земли за рекордное короткое времени. Фото: pixabay.com

Американский генерал-лейтенант в отставке рассказал, что Америка разработала технологию транспортировки человека в любую точку мира за 60 минут.

Стивен Кваст рассказал об этом в рамках выступлениях в кампусе Хиллсдейлского колледжа в Вашингтоне. Экс-глава Учебного авиационного командования на базе Сан-Антонио не стал раскрывать подробности изобретения американских специалистов.

Однако военный отметил, что эта технология «может быть создана уже сегодня». Издание The Drive, опубликовавшее заявление Кваста, подчеркивает, что его слова, вероятно, продиктованы высказываниями других военных США о явлениях последнего времени, чья природа не называется в открытых источниках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие дипломаты призвали США не вводить санкции в отношении «Северного потока-2».