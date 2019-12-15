В Новой Зеландии 16 человек могли при извержении вулкана

В полиции Новой Зеландии сообщили, что число погибших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд составило 16 человек.

«Официальное число погибших в настоящий момент составляет 16 человек», — сообщили правоохранительные органы.

Все случилось 9 декабря. Несколько человек все еще считаются пропавшими без вести.

В результате произошедшего пострадали больше 30 человек, многие получили ожоги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе в Торонто, в результате которой пострадал подросток. Неизвестный стрелял из авто. Преступный инцидент произошел в четверг, 12 декабря. Согласно данным правоохранительных органов, злоумышленник на автомобиле подъехал к четверым молодым людям и начал в них стрелять, когда те переходили улицу.