Петербургская компания “РОББО” открыла филиал в Японии

Петербургская компания откроет первые “РОББО Классы” в Японии в апреле 2020 года

Российский разработчик образовательной робототехники компания «РОББО» завершила процесс регистрации японского подразделения ROBBO Japan. Возглавил компанию в Японии Ясуо Ниномия, в течение 15 лет занимавший руководящие должности в группе компаний TOYOTA.

Акционерное общество ROBBO Japan на 100% принадлежит российскому АО “РОББО”. Развитием бизнеса в Японии займется Ясуо Ниномия. Он изучал русский язык в Ленинградском государственном университете, в течение четырех лет работал в России, возглавляя московское, а затем петербургское представительство TOYOTA TSUSHO (Тойота Цусе). Последние 11 лет работал в Токио и Нью-Йорке.

По словам Ясуо Ниномия, директора по развитию ROBBO Japan, в Японии образовательных программ робототехники подобного уровня мало. “Моя задача — распространить решения РОББО в Японии. Планируем открыть первые “РОББО Классы” в Токио и Фукуоке к апрелю 2020 года”, — сказал господин Ясуо.

Петербургская компания РОББО получила приглашение от Правительства Японии открыть подразделение на территории страны после того, как победила в конкурсе технологических проектов «Fukuoka Startup Day» (май 2019 года). Кроме этого, японские власти содействовали внедрению решений РОББО в образовательную систему: инженерные классы протестированы в школах страны.

На выставке передовых технологий CEATEC-2019, которая прошла в октябре 2019 года в Японии, “РОББО” заключила предварительные соглашения с японскими компаниями на поставку продукции РОББО на сумму более 500 тыс. евро в 2020 году. Речь идет как о продажах комплексного решения для открытия инновационных инженерных классов в школах «РОББО Класс», так и о приобретении франшизы робототехнических кружков «РОББО Клуб».

“РОББО” — российский разработчик образовательных робототехнических комплексов на открытом программном и аппаратном обеспечении. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ). Резидент СКОЛКОВО и АО “Технопарк Санкт-Петербурга”. Член Кружкового движения НТИ. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям.

С помощью ROBBO обучается 50 000 детей в более чем 200 школах и 110 кружках 16 стран мира: Россия, Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан, Израиль, Германия, Италия, Япония.

«РОББО» дважды выигрывала конкурс Google RISE Awards, а также является победителем конкурсов правительств Финляндии («FinLanding») и Японии («Fukuoka Startup Day»), обладателем премии правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт и звания “Лучший социальный проект-2018”.