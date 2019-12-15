В Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус, внутри находились 49 человек

Дорожное происшествие с пассажирским автобусом произошло в Нижегородской области. Согласно последним данным, пострадали 25 человек. К счастью, обошлось без погибших.

По данным Госавтоинспекции, 50-летний водитель автобуса, следовавшего из Иванова в Дзержинск, не справился с управлением. После чего автобус занесло, он съехал с дороги слева и опрокинулся. В салоне находились 49 взрослых. Скорее всего, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, 12 пострадавших госпитализировали в больницу в Балахнинском районе, еще один человек самостоятельно обратился за медпомощью. Все находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальным оказали медпомощь на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти.