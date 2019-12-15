Полиция застрелила напавшего на свою мать жителя Москвы

В Москве полицейский застрелил местного жителя, который пытался зарезать свою мать, сообщили в столичном главке МВД России.

Согласно данным правоохранителей, все произошло в воскресенье, 15 декабря, в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева, что на юго-западе города. Вооруженный ножом мужчина набросился на собственную мать, нанеся ей несколько ножевых ранений. Очевидцы вызвали на место происшествия стражей порядка, на которых злоумышленник также набросился, но уже с пистолетом.

Сотрудник правоохранительных органов выстрелил в мужчину из табельного оружия, что разрешено федеральным законом «О полиции». Он скончался на месте.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину отвезли за гаражи и оставили без денег, угрожая ножом.