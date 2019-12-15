Хирург рассказал, сколько стоит идеальное лицо Ротару

Хирург рассказал, сколько стоит идеальное лицо Ротару
София Ротару и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Он считает, что она заплатила за все операции около одного миллиона рублей.

Об этом стало известно 15 декабря. Обо всем рассказал пластический хирург в эфире НТВ. Он отметил, что певица София Ротару выглядит очень хорошо – такое невозможно даже с самой лучшей генетикой. Врач убежден, что она прибегает к операциям, который могут стоить один миллион рублей. Именно они помогают «удержать брыли» и делают ее шею такой молодой.

Хирург считает, что она делала круговую подтяжку, блефаропластику, филлеры и ботокс. К слову, даже экс-директор Ротару не отрицал, что Ротару ложилась под нож врача ради идеальной внешности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сети обсуждают помолодевшую Софию Ротару. Ротару приняла участие в ежегодном концерте «Песня года». О возвращении на российскую эстраду певица объявила осенью 2019 года.

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