В сети обсуждают помолодевшую Софию Ротару

Народный артист России Филипп Киркоров поделился в instagram фотографией с Софией Ротару. Пользователей соцсети привлекла внимание внешность певицы.

Они отмечают, что за время отсутствия на российской эстраде Ротару заметно преобразилась и помолодела внешне.

«Самая красивая и обаятельная женщина, с возрастом все краше и краше! Неотразимая София Ротару», «Помолодела», «София Ротару самая прекрасная женщина Украины», «София Ротару это богиня», — пишут подписчики Киркорова.

Ротару приняла участие в ежегодном концерте «Песня года». О возвращении на российскую эстраду певица объявила осенью 2019 года. Долгое время Ротару не выступала в России, в том числе по политическим причинам. Артистка пропустила «Песню года» в 2018 года из-за введения военного положения на территории Украины.

Новость о возвращении Ротару в России не все встретили положительно. Как рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров, на неё обрушилась травля в соцсетях. Люди упрекнули Ротару в желании заработать больше денег.