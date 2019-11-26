София Ротару переживает из-за травли в соцсетях

София Ротару переживает из-за травли в соцсетях
София Ротару. Фото: instagram.sofiarotaru.official

Эстрадная певица София Ротару может не приехать в Россию в предстоящем году из-за травли в социальных сетях. Такое заявление сделал концертный директор певицы Сергей Лавров.

Он рассказал, что Ротару придерживается нейтральной позиции в политических вопросах, а также старается их избегать. Несмотря на это, добавил директор, «желтая» политика не может оставить ее в покое.

В 2019 году София Ротару должна выйти на сцену фестиваля «Песня года». Как сообщили woman.rambler, при этом дальнейшие ее выступления в России остаются под вопросом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами.

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София Ротару переживает из-за травли в соцсетях
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