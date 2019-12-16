Стало известно, когда аэропорты Москвы и Петербурга будут загружены сильнее всего

Российские аналитики пришли к выводу, что в этом месяце самая высокая загруженность в столичных аэропортах — в Москве и Петербурге, будет наблюдаться 30 декабря.

Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование, основываясь на продажах билетов на самолеты и поезда в прошлом году, а также на купленных билетах в этом году.

Оказалось, что 30 декабря Москву на самолете покинут на 63% больше пассажиров, чем в обычный будний день, а число прибывших увеличится на 30%, сообщают эксперты.

А из Петербурга, согласно прогнозам, в этот день должно улететь на 83% больше людей, чем обычно, при этом в город прибудут на 45% больше путешественников.

Если говорить про железнодорожные вокзалы, то самым загруженным днем по отправлениям также станет 30 декабря. Из Москвы на поезде уедут в три раза больше пассажиров, а из Северной столицы — в 2,4 раза.

А по прибытиям лидирует канун Нового года, 31 декабря. Москва примет в 3,2 раза больше туристов, чем обычно, а в Петербург приедут в 3,9 раза больше пассажиров, чем в обычный день.

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