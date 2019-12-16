В Петербурге начинается конкурс на реновацию оранжерей Таврического сада

Во вторник, 17 декабря, петербургские власти начнут принимать документы от потенциальных инвесторов, которые претендуют на оранжереи Таврического сада.
Как сообщает АБН, документы от потенциальных инвесторов на реконструкцию и эксплуатацию оранжерей Таврического сада на улице Потемкинской будут принимать до 5 февраля следующего года.
Смольный предлагает заключить концессионное соглашения на срок 49 лет. Выигравший конкурс инвестор будет обязан за 34 месяца создать на территории Таврического сада социально-культурные объект, включающий в себя три оранжереи, а также выставочные и концертные помещения.
Холдинг Ginza Project является автором идеи о реконструкции оранжереи. Он первым подал заявку на участие в конкурсе на разработку проекта. Свой проект Ginza презентовала еще весной на форуме Urban Change Week.
Однако, по данным издания, заявки поступили также от Фонда социальных инвестиций Газпрома и ООО «Тандем-Истейт». Известно, что последняя компания заказала у 3S Development разработку концепции создания многофункциональной культурно-образовательной площадки и межвузовского центра на базе оранжерей. Объем инвестиций тогда оценили в более чем 700 млн рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инвестора для реконструкции теплиц Таврического сада объявят в 2020 году.