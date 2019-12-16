Безбилетники будут доплачивать 100 рублей за покупку билета в электричке

Безбилетники будут доплачивать 100 рублей за покупку билета в электричке
Электричка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пассажиры пригородных электропоездов, которые не приобрели билет в кассе на станции, будут должны заплатить дополнительные 100 рублей за оформление билета в электричке.

Как сообщили в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», дополнительные 100 рублей начнут взимать с безбилетников начиная с января следующего года. Деньги будут обязаны заплатить все категории граждан. Кроме того, сбор будет взиматься и при провозе без оплаты ручной клады сверх установленной нормы.

Безбилетникам разрешать оформить билет без дополнительного сбора в случае, если пассажир сел в электричку на станции, где нет кассы или терминала самообслуживания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электрички между Петербургом и Ивангородом будут курсировать ежедневно с 1 января.

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Безбилетники будут доплачивать 100 рублей за покупку билета в электричке
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