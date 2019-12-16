Экс-министра финансов Подмосковья получил 14 лет за хищение

В Москве суд вынес приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову по делу о хищении более 14 млрд рублей. Ближайшие 14 лет он проведет в колонии общего режима.

Как сообщает ТАСС, Басманный суд удовлетворил гражданские иски на сумму более 14 млрд рублей. Следствие считает, что в период с 2005 по 2008 год Кузнецов совместно с другими членами ОПГ похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также средства областных организаций на общую сумму более 14 млрд рублей. На эти деньги злоумышленники приобрели, в частности, недвижимость за границей.

Суд уже вынес приговор семерым участникам группировки, и еще четверо все еще находятся в международном розыске. Бывшая супруга Кузнецова получила 11 лет заочно. Ее ищут в США. А сестре Кузнецова дали семь лет тюрьмы.

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