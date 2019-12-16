После пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» временно запретили сварку

Ремонт на авианосце «Адмирал Кузнецов» ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ.

«Ремонтные работы на «Адмирале Кузнецове» ведутся в полном объеме в районах, удаленных от зоны произошедшего пожара. Запрещено только проведение огневых работ», — заявил официальный представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев, сообщает РИА «Новости».

«Адмирал Кузнецов» находится на ремонте в доке в Мурманске. Пожар произошел во время работ в первом энергоотсеке. Общая площадь возгорания составила 600 кв. метров. Загорелось дизельное топливо.С огнем боролись при помощи пенной атаки. Пожару присвоен второй (повышенные) номер сложности. Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности во время сварочных работ. В результате происшествия погибли два человека, более десяти человек пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в пятницу, 13 декабря, на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью потушили пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, возгорание на крейсере было полностью ликвидировано около восьми утра по московскому времени.