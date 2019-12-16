Демократы представили полную версию доклада по импичменту Трампу

Комитет по судебным делам палаты представителей, в котором большинство составляют демократы, представил полную версию доклада, на основе которого планируется вынести импичмент президенту США Дональду Трампу.

Документ длиной в 658 страниц состоит из четырех частей.

В нем собрана фактическая база обвинений против Трампа в превышении полномочий. Также в документа подробно рассматривается второе обвинение — о препятствии конгрессу.

«Президент Трамп своими действиями предал интересы своей должности. Его тяжкие преступления и проступки подрывают конституцию», — говорится в документе.

Ранее президента США заподозрили в нарушении Конституции. Поводом послужила публикация The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (его потенциального конкурента на выборах), который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом разместил стенограмму разговора двух лидеров, из которой следовало, что тема военной помощи не поднималась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.