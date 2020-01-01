Названы самые прослушиваемые треки 2019 года

Названы самые прослушиваемые треки 2019 года
Некоторые исполнители, такие как Тима Белорусских и Zivert, встречаются в рейтинге дважды. Фото: pixabay.com

Среди музыкальных открытий и достижений уходящего года оказались не только опытные артисты, но и завоевавшие любовь слушателей новички.

Бесспорным лидером по количеству прослушиваний в России стала группа Zivert c хитом «Life», покорившим вершины отечественных хит-парадов. Второе место в рейтинге, составленном порталом «Яндекс.Музыка», занимает певец Тима Белорусских и его трек «Незабудка», собравший более 57 миллионов просмотров на YouTube.

Замыкает тройку самых прослушиваемых композиций «Грустный дэнс» поп-коллектива из Украины Artik & Asti, исполненная совместно с Артемом Карчером. При этом популярность их видео на YouTube выше показателей лидеров рейтинга, клип на «Грустный дэнс» посмотрели 114 миллионов раз.

В списке также есть песни Артура Пирожкова, Димы Билана и украинской группы KAZKA.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в число новых миллиардеров по версии Forbes вошла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

2019 год zivert музыка тима белорусских хиты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Forbes озвучил самых богатых музыкантов десятилетия
Названы самые прослушиваемые треки 2019 года
«Кинопоиск» озвучил главные фильмы 2019 года
В 2019 году Меган Маркл потратила на наряды почти 17 млн рублей
Названы самые красивые компьютерные игры 2019 года
Новый год по всей стране: в Калининграде завершили праздничную эстафету
«Вконтакте» рассказала о самых популярных треках ушедшего года
В Петербурге наступил Новый год