Названы самые прослушиваемые треки 2019 года

Среди музыкальных открытий и достижений уходящего года оказались не только опытные артисты, но и завоевавшие любовь слушателей новички.
Бесспорным лидером по количеству прослушиваний в России стала группа Zivert c хитом «Life», покорившим вершины отечественных хит-парадов. Второе место в рейтинге, составленном порталом «Яндекс.Музыка», занимает певец Тима Белорусских и его трек «Незабудка», собравший более 57 миллионов просмотров на YouTube.
Замыкает тройку самых прослушиваемых композиций «Грустный дэнс» поп-коллектива из Украины Artik & Asti, исполненная совместно с Артемом Карчером. При этом популярность их видео на YouTube выше показателей лидеров рейтинга, клип на «Грустный дэнс» посмотрели 114 миллионов раз.
В списке также есть песни Артура Пирожкова, Димы Билана и украинской группы KAZKA.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в число новых миллиардеров по версии Forbes вошла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.