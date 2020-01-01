Названы самые прослушиваемые треки 2019 года

Некоторые исполнители, такие как Тима Белорусских и Zivert, встречаются в рейтинге дважды. Фото: pixabay.com

Некоторые исполнители, такие как Тима Белорусских и Zivert, встречаются в рейтинге дважды. Фото: pixabay.com

Среди музыкальных открытий и достижений уходящего года оказались не только опытные артисты, но и завоевавшие любовь слушателей новички.

Бесспорным лидером по количеству прослушиваний в России стала группа Zivert c хитом «Life», покорившим вершины отечественных хит-парадов. Второе место в рейтинге, составленном порталом «Яндекс.Музыка», занимает певец Тима Белорусских и его трек «Незабудка», собравший более 57 миллионов просмотров на YouTube.

Замыкает тройку самых прослушиваемых композиций «Грустный дэнс» поп-коллектива из Украины Artik & Asti, исполненная совместно с Артемом Карчером. При этом популярность их видео на YouTube выше показателей лидеров рейтинга, клип на «Грустный дэнс» посмотрели 114 миллионов раз.

В списке также есть песни Артура Пирожкова, Димы Билана и украинской группы KAZKA.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в число новых миллиардеров по версии Forbes вошла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.