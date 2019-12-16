Посуточный найм хотят отменить

Инициаторы нового закона Хованской, запрещающего посуточный найм, передали в инстанции проект закона для немедленного обсуждения. Срок — до 8 января. Если инстанции не успеют дать свои заключения, сами виноваты, Дума примет закон без них, считают эксперты.

Депутат Галина Хованская, которая прославилась тем, что придумала закон, изгоняющий малые отели и хостелы из жилого фонда, на днях отправила проект своего нового закона для согласований в различные инстанции, такие как Администрация Президента, комитеты, комиссии Госдумы, Общественную Палату РФ, Счетную палату и другие, чтобы до 8 января получить отзывы на новый закон, призванный окончательно решить вопрос с деятельностью отельеров в жилых домах, сообщает «Свое дело плюс».

Новый законопроект предполагает отмену посуточного найма.

И вот — следующий шаг, закон обсуждают в сжатые сроки и, как представляется экспертам, если отзывы не поступят в срок (а перед новым годом времени у всех мало), то Дума может принять его, по сути, ни с кем не советуясь, быстро. «Когда принимали закон Хованской в третьем чтении, — рассказывает адвокат и отельер, эксперт Наталья Петровская, — то даже, как мы помним, позиция Совета Федерации не была учтена в полной мере. Поэтому новый закон Хованской, запрещающий посуточный найм, могут принять стремительно. Тем более, что 10 дней выпадают на праздники».

Против внутренних туристов Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга, считает, что в Петербурге лишатся своего дела более 1600 предпринимателей. «Как минимум, говорит Тамара Буйлова, — это люди, которые прошли классификацию, сертификацию, достойно принимали гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. И теперь новый этап — посуточная аренда путем филигранного исправления Жилишного кодекса будет ликвидирована, произойдет это, по-видимому, быстро».

«Таким образом Галина Хованская поднимает свой статус, — уверена Наталья Петровская, — она — народный герой, ей удалось создать образ хостела — это ночлежка, мешающая шумом жильцам дома. И о том, что хостелы — мировая практика и особая культура, принятая среди путешественников, никто уже не вспоминает».

Самое главное, что принимая этот «окончательный закон», законодательная власть не вспоминает о туризме, особенно, о внутреннем туризме, рассчитывающем на недорогое размещение. Закон сильно разочарует жителей Крыма, Краснодарского и Ставропольского края, которые организовывали мини-гостиницы в жилых домах десятилетиями. Перевод таких домов в нежилой фонд — крайне трудная и очень коррупциоемкая процедура.

Апарт-отели на подъеме Расселение туристов в построившихся в большом количестве в городах-миллионниках апарт-отелях, расположенных в нежилом фонде, не всегда возможна. Туристы хотят проживать в центре города, они не приезжают в Петербург посмотреть Купчино. В Петербурге согласно 2 ГИС 152 апарт-отеля, большинство из них — не в центре.

Однако, не все отельеры согласны с такой точкой зрения. «Апарт-отели строят уже и в центре, — говорит Юнис Теймурханлы, владелец пятизвездочного отеля «Гельвеция», — и проживание на окраине для бюджетного туриста — вполне приемлемо». Апарт-отели будут расти и в центральных районах, там, где статус земельного участка не позволяет построить жилой дом. «Сейчас весь центр Петербурга — серый пояс», — считает отельер.

Мы теряем город Отельеры Петербурга и Москвы пытаются сделать хоть что-то в создавшихся условиях и вместе с депутатами во дворце Зинаиды Юсуповой (к слову, находящемся в удручающем состоянии) провели круглый стол по реформе ЖКХ и обсудили также и ситуацию с мини-отелями и реакцией на новый закон против краткосрочного найма.

Валерий Фенько, владелец отеля Paul Apartments рассказал свою историю. Он в районе Марсова поля расселил множество коммуналок, освободил 2 тысячи м2, полностью отремонтировал два дома, вложив в свой отель в совокупности 1 млрд рублей оплаченных кредитов. «Отель имеет 9.3 на букинге, — рассказывает Валерий Фенько, — это очень высокая оценка, и что теперь?» Мы теряем город, прозвучало на круглом столе, что мы видим: ветхие фундаменты, прогнившая канализация. Применение обоих законов Хованской сделает из Петербурга спальный район. «Закон должен приниматься, учитывая совокупность факторов», — говорили участники заседания. Фонд капитального ремонта не справляется, но и бизнесу не дают восстанавливать город. «Ждут мифических инвесторов, не видя усилий тех, кто уже восстановил тысячи квадратных метров ветхого жилья», — говорили предприниматели.