Мировые сборы «Холодного сердца» превысили 1 млрд долларов

Мировые сборы &#171;Холодного сердца&#187; превысили 1 млрд долларов
Кадр из мультфильма "Холодное сердце 2". Фото: Кинопоиск

Вторая часть диснеевской истории «Холодное сердце 2» собрала рекордные один миллиард долларов в прокате по всему миру.

Мировая премьера мультфильма состоялась 7 ноября 2019 года, на территории России картину стали показывать с 28 ноября. За период немногим больше месяца «Холодное сердце 2» сравнялась с последней частью эпопеи по комиксам «Мстители: Финал», выхода которой долго ждали многочисленные фанаты.

На данный момент в российских кинотеатрах мультфильм про смелых друзей собрал более 23 миллионов долларов. Отметим, что кроме «Холодного сердца» и «Мстителей», рекордными для Disney в этом году стали «Капитан Марвел», «Человек-паук: Вдали от дома», «Аладдин» и «История игрушек-4».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за десять дней в отечественном прокате сборы «Холодного сердца 2» перевалили за миллиарда рублей.

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