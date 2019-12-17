Депутат Госдумы сравнила малоимущих граждан с уголовниками

Депутат сравнила малоимущих граждан с заключенными, которых, по ее словам, всю жизнь обеспечивало государство. Фото: pixabay

Депутат сравнила малоимущих граждан с заключенными, которых, по ее словам, всю жизнь обеспечивало государство. Фото: pixabay

Депутат Госдумы РФ и бывшая глава Волгограда Ирина Гусева высказалась против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране, сравнив малоимущих граждан с заключенными.

В ходе заседания комитета по бюджету и налогов Госдумы Гусева заявила, что граждане, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, «где их охраняли, кормили», могли не работать на протяжении жизни.

«Вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — отметила депутат.

Она также добавила, что ни одна страна мира не выделяет такие средства на соцнужды граждан, как Россия. По мнению депутата, стоит просчитать возможные риски перед тем, как принимать соответствующее решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Верховный суд РФ смягчает последствия для неплательщиков налогов.