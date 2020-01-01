Петербург оказался в числе популярных ж/д направлений на Новый год

Самыми популярными направлениями у россиян, решивших встретить Новый год прямо в вагоне поезда, стали крымский Симферополь, Казань и Северная столица.

Согласно данным сервиса путешествий Tutu.ru, все пассажиры, отправляющиеся по этим направлениям в канун Нового года, выезжают в путешествие из Москвы. Жители России также активно покупали билеты на поезда в Минск, Мурманск, Челябинск и Саратов, сообщает ТАСС.

Популярными направлениями также оказались маршруты из Петербурга в столицу, из Крыма в Москву и Петербург, из Воронежа в Сочи и из Петербурга в Мурманск.

Издание отмечает, что почти все россияне (88%), которые отметят праздник в поезде, отправятся в путь накануне, 31 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Ленобласти смогут бесплатно получить елку к новогодним праздникам.