У воспитанницы интернета из Ленобласти со счета похитили миллион

Деньги подозреваемый переводил на свой счет через телефон воспитанницы. Фото: pixabay.com

Деньги подозреваемый переводил на свой счет через телефон воспитанницы. Фото: pixabay.com

Воспитанница одного из интернатов Волосовского района Ленобласти лишилась более миллиона рублей. Деньги пропали с её банковского счета.

Заявление поступило в полицию 16 декабря 2019 года. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Он проживает в интернате вместе с владелицей денег и неоднократно брал её телефон под предлогом «поиграть».

Как полагают правоохранители, деньги он через телефон переводил с её счета на свой.

Похищенное частично изъяли. Часть суммы подозреваемый успел потратить. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-продавца магазина техники задержали за кражу 85 телефонов на 3 млн рублей.