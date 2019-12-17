У воспитанницы интернета из Ленобласти со счета похитили миллион

Воспитанница одного из интернатов Волосовского района Ленобласти лишилась более миллиона рублей. Деньги пропали с её банковского счета.
Заявление поступило в полицию 16 декабря 2019 года. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Он проживает в интернате вместе с владелицей денег и неоднократно брал её телефон под предлогом «поиграть».
Как полагают правоохранители, деньги он через телефон переводил с её счета на свой.
Похищенное частично изъяли. Часть суммы подозреваемый успел потратить. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-продавца магазина техники задержали за кражу 85 телефонов на 3 млн рублей.