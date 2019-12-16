Продовец-игроман задержан за кражу телефонов на 3 миллиона

В одном из сетевых магазинов техники на улице Коллонтай в Петербурге похитили телефоны на 3 млн рублей. По подозрению задержан бывший продавец-консультант.

Заявление о краже поступило в полицию Невского района 12 ноября. Сообщалось о пропаже 85 мобильных телефонов.

По записям с камерам наблюдения сотрудникам полиции удалось установить, что 22-летний продавец-консультант неоднократно прятал под одежду коробки с телефонами. После он выносил их через служебный вход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержать подозреваемого удалось месяц спустя. Бывший продавец прятался на даче у родителей в Кировске. Как считают правоохранители, телефоны он продавал прохожим в разных частях города.

«Вырученные деньги он тратил на собственные нужды, а также на погашение микрозаймов, так как является, по его словам, игроманом», — уточнили в пресс-службе.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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