Археологи раскрыли тайну истуканов на острове Пасхи

Археологи раскрыли тайну истуканов на острове Пасхи
Остров Пасхи. Фото: pixabay.com

Группа арехеологов и почвоведов раскрыла загадку каменных истуканов-моаи на острове Паски. Согласно теории, статуи были установлены полинезийцами для повышения плодородия почвы.

Полинезийцы верили, что истуканы у вулкана Рано Рараку помогут повысить урожайность островных земель, сообщает phys.org.

В исследовании участвовали специалисты из США, Новой Зеландии и Чили во главе с Джоанной Ван Тилбург. Им удалось найти научное доказательство того, что истуканы-моаи были призваны подарить почве плодородие.

«Химический состав почвы показал высокий уровень элементов, которые являются ключевыми для роста растений и необходимы для высокой урожайности», — отмечает ван Тилбург.

Из этого ученые, сделали вывод, что полинезийцы вели у подножья вулкана сельское хозяйство и выращивали ряд культур.

Ранее археологи обнаружили фундамент церкви XV века на дне Чудского озера.

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