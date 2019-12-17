Иномарка влетела в полицейскую машину на Кушелевской

Иномарка влетела в полицейскую машину на Кушелевской
У машины помят задний бампер. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Северной столицы произошло ДТП с участием машины сотрудников полиции. По словам очевидцев, в служебную машину въехала автоледи, увлеченная разговором по мобильному телефону.

Авария случилась сегодня днем, 17 декабря, на пересечении Кушелевской дороги и проспекта Маршала Блюхера. На опубликованных фотографиях видно, что у полицейской машины помят задний бампер.

«Девушка на Мазде заговорилась», — написал автор записи в сообществе«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых угоняемых машинах уходящего года на территории Северной столицы.

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Иномарка влетела в полицейскую машину на Кушелевской
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