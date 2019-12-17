Украина готовит новые антироссийские санкции

Украинское правительство намерено расширить санкции в отношении предприятий, которые находятся на территориях Донбасса и сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.

В документе, опубликованном на сайте правительства Украины, говорится о том, что в течение месяца на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны должны быть внесены предложения по применению санкций сроком на три года к юрлицам, привлеченным к постановке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса России, которые расположены на «временно оккупированной украинской территории».

Перечень компаний на данный момент не обнародован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз решил продлить антироссийские санкции.