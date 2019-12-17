Украина готовит новые антироссийские санкции

Украина готовит новые антироссийские санкции
Фото: https://pixabay.com/

Украинское правительство намерено расширить санкции в отношении предприятий, которые находятся на территориях Донбасса и сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.

В документе, опубликованном на сайте правительства Украины, говорится о том, что в течение месяца на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны должны быть внесены предложения по применению санкций сроком на три года к юрлицам, привлеченным к постановке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса России, которые расположены на «временно оккупированной украинской территории».

Перечень компаний на данный момент не обнародован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз решил продлить антироссийские санкции.

россия санкции украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Софийской заменили девять метров дефектной трубы
Витражи в вестибюле станции «Проспект Славы» оказались ...
Десятки тысяч жителей Петербурга и области могут остаться без света на Новый год
Депутат ЗакСа Ленобласти подозревается в хищении более 20 млн рублей
Павловский детский хоспис хотят расширить
Ленобласть и Петербург стали одним из наиболее благоприятных для инвесторов ...
Украина готовит новые антироссийские санкции
Активисты Greenpeace провели акцию против «урановых хвостов» ...