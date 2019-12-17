Витражи в вестибюле станции «Проспект Славы» оказались пленкой-самоклейкой

Пострадала не только станция "Проспект Славы", но и "Шушары" и "Дунайская". Фото: Gazeta.SPb

Пострадала не только станция "Проспект Славы", но и "Шушары" и "Дунайская". Фото: Gazeta.SPb

Дирекция транспортного строительства Петербурга отказалась платить «Метрострою» за оформление станции Фрунзенского радиуса «Проспект Славы».

Выяснилось, что вместо витражных стекол исполнитель работ, компания «Тесер», решил обойтись самоклеящейся пленкой, имитирующей витражи. Руководитель «Тесера» объяснил, что установить витражи не получилось, потому что ранее неизвестные работники уже наклеили пленку.

По информации «Фонтанки.ру», мозаика с «Дунайской» и витражи с «Шушар» также все еще находятся на складе. Директор «Тесера» Андрей Чесноков считает, что «Метрострой» просто не захотел вовремя расплачиваться за услуги компании. «Тесер» подала иск к «Метрострою» на 36 миллионов рублей, поскольку получила лишь 30% от стоимости работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Метрострой» определяется с гендиректором после ареста Николая Александрова.