Глава КРТИ Харлашкин официально стал руководителем «Метростроя»

С августа 2014 года Сергей Харлашкин возглавляет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto

С августа 2014 года Сергей Харлашкин возглавляет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto

В ходе внеочередного заседания совета директоров «Метростроя» Сергей Харлашкин официально избран на пост исполняющего обязанности гендиректора организации.

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры приступит к новой должности в четверг, 19 декабря. Кандидатуру Сергея Харлашкина на пост руководителя ОАО «Метрострой» поддержали семь из восьми членов правления компании.

Напомним, что переизбрание генерального директора «Метростроя» связано с арестом предыдущего главы организации Николая Александрова. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ему предъявлены обвинения в присвоении и растрате средств в особо крупном размере.

Предположительно, Александров и его сообщники нанесли государственному бюджету ущерб в 178 миллионов рублей. Злоумышленники заключили фиктивные контракты, получили средства и не выполнили работы.