Иван Дорн появится в фильме Кирилла Серебренникова

Известный поп-исполнитель и композитор примет участие в съемках нового фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова.

По словам Серебренникова, он посмотрел клипы Дорна на YouTube и понял, что Иван — талантливый драматический актер. Слова режиссера передает кинокомпания Hype Film, которая занимается созданием фильма. Серебренников, впечатленный способностями певца, предложил ему избавиться от клишированного образа шоумена и воплотить более серьезное амплуа.

По мнению режиссера, у Ивана большие перспективы в области кино и театра, пишет ТАСС. Сам музыкант отметил, что был рад снять у мэтра и теперь подумывает о том, чтобы сменить карьеру певца на актерский путь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов.