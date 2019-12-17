77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

До этого женщина вступала в брак дважды.

Об этом стало известно 17 декабря. Обо всем сообщают «Вести». Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца. Кажется, 77-летняя женщина не против вступить в еще один брак. Телеведущая, правда, не уточнила, когда состоится торжество и будут ли они отмечать событие с размахом. Она лишь сказала, что свадьба будет в 2020 году.

Напоминаем, что Ангелину Вовк не раз видели в компании историка музыки Михаила Куницына. Они вместе посещают различные мероприятия, смотрят кино и ходят на концерты. Это – третий избранник телеведущей. До этого она была замужем за Геннадием Чертовым и Индржихом Гецом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян ответил на слухи о свадьбе. Юморист выложил фотографию с адвокатом, который представлял его интересы во время развода с бывшей супругой.