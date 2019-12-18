Митингующие устроили потасовку с полицией у Верховной рады в Киеве

Митингующие устроили потасовку с полицией у Верховной рады в Киеве
Фото: https://pixabay.com/

В Киеве произошла потасовка между митингующими и правоохранительными органами. Пострадали не менее 17 полицейских, задержаны 26 наиболее активных протестующих.

Во вторник, 17 декабря, возле здания Верховной рады в Киеве состоялся митинг. Люди выражали свое недовольство действиям украинской власти. Митингующие также выступили против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, сообщает РИА Новости.

Стычки между протестующими и правоохранителями начались после того, как полиция попыталась помешать установить палатки возле здания Рады. Митингующие ответили на эти действия камнями и бутылками, которые полетели в полицейских. Это спровоцировало последующие задержания. Против гражданских были применены дубинки и слезоточивый газ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы вышли на митинг против роста цен на проезд.

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Митингующие устроили потасовку с полицией у Верховной рады в Киеве
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