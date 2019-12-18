В Стрельне обчистили таун-хаус бизнес-леди на 1,7 млн рублей

Петербургские правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил крупную кражу из таун-хауса в Стрельне.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером, 17 декабря, в полицию обратилась замдиректора коммерческой фирмы, которая проживает в одном их таун-хаусов, расположенном на улице Дружбы в Стрельне. Она рассказала правоохранителям, что в тот же день кто-то проник в ее дом и похитил ювелирные украшения и деньги на общую сумму в 1,75 млн рублей.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры петербуржца более 300 тысяч рублей в разной валюте.