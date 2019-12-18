В США назвали дату голосования по импичменту Трампа

Голосование по импичменту Дональда Трампа пройдет 18 декабря.

Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США, продлятся не более шести часов, сообщает РИА «Новости».

Если в палате представителей проголосуют за импичмент, то дело перейдет в Сенат.

Речь идет об обвинениях в злоупотреблении властью и препятствии конгрессу.

Ранее президента США заподозрили в нарушении Конституции. Поводом послужила публикация The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (его потенциального конкурента на выборах), который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом разместил стенограмму разговора двух лидеров, из которой следовало, что тема военной помощи не поднималась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.