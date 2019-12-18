В США назвали дату голосования по импичменту Трампа

В США назвали дату голосования по импичменту Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Голосование по импичменту Дональда Трампа пройдет 18 декабря.

Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США, продлятся не более шести часов, сообщает РИА «Новости».

Если в палате представителей проголосуют за импичмент, то дело перейдет в Сенат.

Речь идет об обвинениях в злоупотреблении властью и препятствии конгрессу.

Ранее президента США заподозрили в нарушении Конституции. Поводом послужила публикация The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (его потенциального конкурента на выборах), который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом разместил стенограмму разговора двух лидеров, из которой следовало, что тема военной помощи не поднималась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.

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