В Мурино труп мигранта неделю пролежал в доме

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина обнаружил труп своего знакомого в одном из домов.

Обо всем стало известно во вторник, 17 декабря, в Мурино на Центральной улице. В отдел полиции обратился 35-летний уроженец Азербайджана. По его словам, в доме №40 он обнаружил труп своего земляка по имени «Али».

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мертвый мужчина лежал на диване. На лице и животе обнаружили ссадины. Также было обнаружено неопределенное вещество бурого цвета на подушке вокруг головы. Полицейские установили личность погибшего – мигранту было 50 лет.

Нашедший тело азербайджанец рассказал, что сдавал погибшему дом по устной договоренности. Около недели знакомый не выходил на связь. В результате он решил наведаться в дом, но дверь оказалась закрыта изнутри. Тогда хозяин дома разбил окно и залез в дом.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

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