Зеленский предложил лишить Севастополь «специального статуса»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя.

Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду.

В законопроекте ничего не говорится об особой статусе Севастополя. В действующей версии Конституции отмечается, что город «обладает» таким статусом наряду с Киевом.

Крым и Севастополь вошли в состав России в результате проведенного в марте 2014 года референдума.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей». В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки».