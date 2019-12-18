Автобус №74 стал самым популярным в Петербурге в 2019 году

В Петербурге определили самые популярные автобусные маршруты 2019 года. Рейтинг возглавил автобус №74. Маршрут соединяет Фрунзенский и Центральный районы.

За год автобусом воспользовались 8,7 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Фрунзенского района. Следует он от Малой Балканской улицы до площади Пролетарской Диктатуры. В будние на линии работают 35 автобусов.

Следом в рейтинге расположились автобусы №27 и №93. Каждый из них перевез более 8 млн пассажиров.

Как отмечают в Администрации Фрунзенского района, автобус №74 пополнил список направлений с аудиогидом «Культурный маршрут». В поездке пассажирам рассказывают о типовой застройке Фрунзенского района и создании первой отечественной кинопленки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от Колпино до станции метро «Шушары» запустят четыре дополнительных автобуса. Они будут курсировать по маршруту №330.