В Совфеде прокомментировали предложение Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Крым и Севастополь вошли в состав России в результате проведенного в марте 2014 года референдума. Фото: Pixabay

Крым и Севастополь вошли в состав России в результате проведенного в марте 2014 года референдума. Фото: Pixabay

В Совфеде прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

«Данное заявление никак не подействует ни на Крым, ни на Севастополь. С таким же успехом можно было бы выбрать любую другую страну мира, другой город и принимать по нему решение», — заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает RT.

Он также отметил, что Украина уже не имеет никакого отношения к Крыму.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя.

Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду.

В законопроекте ничего не говорится об особой статусе Севастополя. В действующей версии Конституции отмечается, что город «обладает» таким статусом наряду с Киевом.

Крым и Севастополь вошли в состав России в результате проведенного в марте 2014 года референдума.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей». В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки».