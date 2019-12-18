В Кремле рассказали, как санкции США могут повлиять на «Северный поток — 2»

В Кремле заявили, что санкции США никак не повлияют на реализацию проект «Северный поток — 2».

«Мы исходим из того, что этот проект будет закончен», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, смогут ли санкции США остановить реализацию «Северного потока — 2».

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.