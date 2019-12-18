Беглов рассказал как Путин расширил границы «Тучкова буяна»

"Надо раздвинуть территорию от одного моста до другого. И даже шире", - отметил Путин. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

"Надо раздвинуть территорию от одного моста до другого. И даже шире", - отметил Путин. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как российский лидер вручную расширил границы будущего арт-парка, который возведут на месте планировавшегося Судебного квартала.

По словам градоначальника, Владимир Путин внял просьбам жителей Северной столицы, которые неоднократно обращались к президенту с предложением рационализировать использование территорий в центральных районах города.

Как рассказал Беглов в интервью для проекта ТАСС «Первый лица», президент приехал на смотровую площадку, окинул взглядом панораму, а затем попросил продемонстрировать проект будущего парка. Однако план его не устроил: «А почему так куце делаете?» — спросил Путин и фломастером прочертил новые границы арт-пространства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему открытие станций Фрунзенского радиуса так затянулось.