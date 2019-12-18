Беглов: открытие Фрунзенского радиуса задержали из-за 1,5 тысяч нарушений

Открытие станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» в Петербурге пришлось задержать из-за почти 1,5 тыс. нарушений. Недочеты выявили в сентябре, когда запустили Фрунзенский радиус в тестовом режиме.

О нарушениях рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Проблемы в работе станций он увидел сам, когда спустился в метро в сентябре.

«В сентябре открыли новые станции, но в тестовом режиме, что позволило выявить недоделки. Набралось полторы тысячи замечаний, связанных не только со строителями, но и с проектировщиками», — приводит слова Беглова «ТАСС».

Три станции Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» открылись 3 октября. Первые пассажиры обратили внимание на то, что часть траволаторов в метро не работает, запустить их обещают до конца 2019 года. Помимо этого, на «Дунайской» и «Проспекте Славы» регулярно замечают протечки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вместо витражных стекол на станции «Проспект Славы» использовали самоклеящуюся пленку. В «Метрострое» такое решение объяснили мерами безопасности.